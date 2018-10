LIVE | Prachtige goal Bakkali brengt Cocu verder in het nauw

Video Icardi kijkt uit naar duels met Barça, de club die hij op zijn zeventien­de verliet

24 oktober Internazionale-captain Mauro Icardi (25) speelt vanavond voor het eerst in Camp Nou, het stadion waar hij ook zelf had kunnen schitteren. De Argentijnse spits koos op zijn zeventiende echter voor een overstap naar Sampdoria en scoort nu al acht jaar aan de lopende band in Italië.