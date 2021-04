LIVE | Liverpool-fans protesteren tegen Super League, Porto doet niet mee

Samenvatting Chelsea naar halve finales ondanks fabelachti­ge treffer Porto in blessure­tijd

13 april Chelsea heeft zich zonder veel problemen ten koste van Porto geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Na de 0-2 overwinning van vorige week was de 0-1 nederlaag in de return vanavond voldoende voor de Londenaren. Het doelpunt in blessuretijd van Mehdi Taremi kwam veel te laat, maar was wel van zeldzame schoonheid.