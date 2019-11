LIVE | Flick zet Boateng, Coutinho en Thiago op de bank bij Bayern

Volslagen maf: had Chelsea gescoord dan had VAR wél naar rode kaart Blind gekeken

15:52 Binnen een paar krankzinnige tellen kreeg Ajax gisteravond in de meeslepende wedstrijd tegen Chelsea (4-4) twee keer rood van de Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi. Minuut 68 gereconstrueerd met oud-scheidsrechter Mario van der Ende. Opmerkelijke conclusie: als de bal niet op Veltmans arm was beland, maar in de kruising was gevlogen, dan was niet alleen hij, maar ook Blind vrijuit gegaan.