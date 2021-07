LIVE | FC Drita slaat via Simonovski direct terug

video De Bruyne breekt neus en oogkas, excuses van Rüdiger: ‘Natuurlijk niet mijn bedoeling’

30 mei Kevin de Bruyne heeft een gebroken neus overgehouden aan zijn botsing met Antonio Rüdiger in de verloren finale van de Champions League (1-0). Ook zit er een breuk in de linker oogkas van de spelmaker van Manchester City. ,,Ik voel me nu okay”, schreef De Bruyne op Twitter na bezoek aan het ziekenhuis. ,,Uiteraard ben ik nog steeds teleurgesteld, maar we komen terug.”