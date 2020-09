LIVE | Bayern en Sevilla strijden om UEFA Super Cup, Luuk de Jong naar de kant

Ajax bij Champions Lea­gue-lo­ting in Pot 2 na nederlaag Benfica

15 september In de tweede voorronde van de Champions League heeft PAOK Saloniki vanavond gewonnen van Benfica. Dat is vooral goed nieuws voor de Grieken, maar zeker ook voor Ajax. De Amsterdammers zitten bij de loting voor de groepsfase van de Champions League nu namelijk in Pot 2, waardoor ze enkele ijzersterke tegenstanders ontlopen.