LIVE | Barcelona draait CL-finale in tweede helft compleet om: 3-2 via Rolfö

FC Barcelona heeft de Champions Leaguefinale voor vrouwen compleet omgedraaid. Nadat Wolfsburg met 0-2 ging rusten (goals Ewa Pajor en Alexandra Popp), scoorde Patri Guijarro vroeg in de tweede helft twee keer en in de 70ste minuut maakte Fridolina Rolfö 3-2. Je volgt het duel middels onze livewidget hierboven of het liveblog hieronder.