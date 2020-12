LIVE | Ajax met Brobbey begonnen aan cruciaal CL-duel met Atalanta

Samenvatting De Vrij en Inter grijpen strohalm bij Möncheng­lad­bach

2 december De rol in Europa van Internazionale, de club van international Stefan de Vrij, is dit seizoen nog niet uitgespeeld. In groep B van de Champions League pakte de Italiaanse club de laatste kans. De ploeg van coach Antonio Conte won in Duitsland met 3-2 van koploper Borussia Mönchengladbach. Het duel stond onder leiding van arbiter Danny Makkelie.