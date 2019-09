Lille OSC: de eerste club van Hazard, de laatste van Kluivert

LOSC

In 1902 wordt Lille Olympique Sporting Club, kortweg Lille OSC, opgericht. Tenminste, zo heet de club na verschillende naamswijzigingen sinds 1944 officieel. De beste periode beleeft Lille net na de Tweede Wereldoorlog. De club wordt in 1946 de eerste naoorlogse kampioen van Frankrijk en herhaalt het kunstje in 1954. Ook wint het zes keer de Coupe de France en pakt het met de Intertoto Cup in 2004 een Europese prijs.

Successeizoen

De laatste prijzen pakt Lille in het seizoen 2010/2011, het meest succesvolle seizoen van de club. Met spelers als Gervinho, Yohan Cabaye, Moussa Sow en sterspeler Eden Hazard wordt de club in 2011 voor het eerst in 57 jaar weer kampioen van Frankrijk. Daarnaast wint de ploeg van trainer Rudi Garcia voor het eerst in 56 jaar de Coupe de France. Smetje is de uitschakeling in zestiende finales van de Europa League tegen PSV.

Volledig scherm PSV ging in februari 2011 nog op bezoek in Lille, waar het 2-2 werd. Hier zet Otman Bakkal Yohan Cabaye de voet dwars. © PICS UNITED

Eden Hazard

Hét pareltje van de club is Eden Hazard. De Belg komt in 2005 in de jeugdopleiding van Lille terecht en ontwikkelt zich stormachtig. Op 15 november 2008 maakt de Belg tegen Saint-Etienne in zijn eerste basisplaats direct een doelpunt. 147 wedstrijden, 36 goals en een landstitel later vertrekt Hazard voor 33 miljoen euro naar Chelsea.

In Europa

Vijf keer eerder haalt Lille de groepsfase van de Champions League. In het seizoen 2006/2007 reikt de Noord-Franse club zelfs tot de achtste finale van het miljardenbal, waarin Manchester United uiteindelijk te sterk is. Het laatste Europese avontuur van Lille loopt uit op een enorme deceptie. Drie seizoenen geleden wordt er al in de derde kwalificatieronde van de Europa League verloren van het Azerbeidzjaanse Gäbälä FK.

Bekende spelers

Hazard is niet de enige grote speler uit de clubgeschiedenis. Éric Abidal, Pierre Emerick Aubameyang, Yohan Cabaye en de deze zomer naar Arsenal vertrokken Nicolas Pepe hebben allemaal het shirt van Lille gedragen. Zelfs Joe Cole heeft nog een blauwe maandag voor Lille gespeeld. Van de zeven Nederlanders is Patrick Kluivert (2007-2008) de bekendste. Hij heeft in Noord-Frankrijk zijn carrière afgesloten.