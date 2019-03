Lieke Martens tegen Lineth Beerensteyn in halve finale?

Van de Sanden: goede herinneringen aan Wolfsburg

18.15 uur: VfL Wolfsburg – Olympique Lyon

Eerste duel: 2-1 voor Olympique Lyon

Shanice van de Sanden van Olympique Lyon heeft goede herinneringen aan Wolfsburg. Vorig jaar won ze met Lyon de Champions League door winst in de finale tegen Wolfsburg. Van de Sanden beleefde die 24ste mei 2018 een glorieuze avond. Ze kwam kort na het begin van de verlenging als invalster in het veld bij een stand van 1-1. Vervolgens droeg Van de Sanden met drie assists in grote mate bij aan de 4-1 zege van haar club. In Kiev waren 14.237 toeschouwers er getuige van.



Lyon won de laatste drie edities van de Champions League en is de club die de bokaal het vaakst veroverde (5 keer). Voor vier-op-een-rij moet de Franse ploeg vanavond eerst Wolfsburg in Duitsland weerstaan en dat zal na de krappe 2-1 thuiszege niet zo heel makkelijk zijn. In de heenwedstrijd begon Van de Sanden op de bank. Haar invalbeurt werd ditmaal niet zo’n succes: kort na haar entree in de 58ste minuut (bij 2-0) maakte Wolfsburg de belangrijke uitgoal.

Volledig scherm Shanice van de Sanden van Lyon viert het veroveren van de Champions League op 24 mei 2018. De international van Oranje vertolkte die avond in Kiev een hoofdrol. © Getty

Martens in vorm bij Barcelona

18.30 uur: LSK Kvinner – FC Barcelona

Eerste duel: 3-0 voor FC Barcelona



Voor Lieke Martens mag het vanavond geen probleem zijn de laatste vier te bereiken van de Champions League. Met FC Barcelona won ze het eerste duel met het Noorse LSK eenvoudig met 3-0. Martens was goed voor één assist. De buitenspeler is toch al prima in vorm. Afgelopen zaterdag eiste ze nog een hoofdrol op in het competitieduel met Valencia (3-0). Martens scoorde eenmaal en leverde twee assists af in het met 5563 toeschouwers gevulde ‘Miniestadi’ in Barcelona. Overigens won Barcelona nog nooit de Champions League voor vrouwen. Er slaagde überhaupt nog nooit een Spaanse club daar in. Voor Martens ongetwijfeld een extra stimulans. Bij Barcelona speelt overigens ook een andere Nederlandse voetbalster: Stefanie van der Gragt. De verdediger is geblesseerd en ontbreekt vanavond tegen LSK.

Volledig scherm Lieke Martens in het eerste duel met LSK. © AFP

Beerensteyn moet afrekenen met Slavia Praag

19.30 uur: Bayern München – Slavia Praag

Eerste duel: 1-1



Bij Bayern München spelen drie Nederlanders: Lineth Beerensteyn, Jill Roord en Jacintha Weimar. Van dit trio deed in de heenwedstrijd in Praag alleen Beerensteyn mee. De aanvallende middenvelder (in Oranje is ze meestal aanvalster) had zoals al het hele seizoen een basisplaats. Ze werd na een uur gewisseld. Overigens scoorde uitgerekend de vervanger van Beerensteyn, Fridolina Rolfö, de cruciale Duitse goal. Reservekeepster Weimar en middenvelder Roord bleven het gehele duel op de bank. Mocht Bayern vanavond Slavia Praag uitschakelen, dan speelt de Duitse ploeg normaal gesproken in de halve finale tegen FC Barcelona. Beerensteyn tegen Martens dus.

Volledig scherm Lineth Beerensteyn van Bayern München passeert Melisa Hasanbegovic van Slavia Praag tijdens de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League. © BSR Agency

De volgende horde voor Van de Sanden?