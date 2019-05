Lichte klachten Neres: ‘Denk wel dat hij kan spelen’

,,We houden nog wel een slag om de arm”, vertelt Ten Hag vandaag bij de persconferentie voorafgaande aan de halve finale in de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Na de persconferentie gaat Ajax het trainingsveld op, waarna meer gezegd kan worden over de fitheid van de Braziliaan.



Ajax verdedigt morgen in de eigen Arena een 1-0 voorsprong. Vorige week wonnen de Amsterdammers in Londen na een doelpunt van Donny van de Beek.