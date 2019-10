Leipzig-coach Nagelsmann vreest Memphis Depay in CL-duel

Olympique Lyon begon het nieuwe Champions League-seizoen met een teleurstellend gelijkspel (1-1) in eigen huis tegen Zenit St. Petersburg. Memphis nam de goal van de Franse formatie voor zijn rekening door een penalty te benutten.



RB Leipzig daarentegen begon uitstekend met een 1-2 zege op bezoek bij Benfica. De Duitse formatie begint daardoor misschien wel als favoriet aan het duel met Memphis en consorten, maar Nagelsmann is op zijn hoede. Vooral de Nederlander verdient volgens de coach extra aandacht.



Nagelsmann kondigde op de persconferentie aan dat zijn ploeg Memphis onschadelijk moet zien te maken. ,,We zullen proberen dat er zo min mogelijk ballen in zijn richting zullen gaan. Als hij zijn snelheid gebruikt, wordt het heel lastig om hem nog te verdedigen. Hij is erg creatief en we moeten er daardoor voor zorgen dat hij zijn snelheid niet kan gebruiken.”