Lazio zonder De Vrij en met tweede keus tegen Vitesse

'Manchester City is te sterk voor Feyenoord'

9:34 Vanavond speelt Feyenoord thuis in de Champions League tegen Manchester City. Of ze gaan winnen is de grote vraag, denkt ook AD-verslaggever en Feyenoordwatcher Mikos Gouda: ,,de wonderen zijn de wereld nog niet uit, ze pakken misschien uit nog een puntje mee, maar normaal gesproken is Manchester City sterker dan Feyenoord".