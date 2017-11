Lazio door in Europa na eigen goal Nice in blessuretijd

Martina na onderzoek toch terug met Everton

23:32 Cuco Martina keert toch met zijn ploeggenoten van Everton terug naar Liverpool. Aanvankelijk werd gedacht dat de verdediger de nacht moest doorbrengen in een ziekenhuis in Lyon. Hij viel vanavond geblesseerd uit in het uitduel met Olympique Lyon in de Europa League.