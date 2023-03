Lazio-coach Maurizio Sarri: ‘Enige wat ik niet leuk vind aan Nederlands voetbal zijn de Feyenoord-fans’

Maurizio Sarri, coach van Lazio, heeft in aanloop naar de achtste finale van de Conference League tegen AZ laten weten de wedstrijd van vorig jaar tegen Feyenoord nog niet te zijn vergeten. Feyenoord won in de Kuip met 1-0 van de Italianen in de groepsfase van de Europa League, waardoor de formatie uit Rome nu verder moet in de Conference League.

,,Nederland heeft altijd goede teams met goede vleugelspelers. Het enige wat ik niet leuk vind aan het Nederlandse voetbal zijn de fans van Feyenoord", zei Sarri op de persconferentie richting het duel met AZ. Daarmee verwees de 64-jarige Italiaan naar het duel van 3 november, toen de coach naar eigen zeggen bekers met urine naar zich toegeworpen kreeg. Ook was Sarri toen kritisch op de winnende goal van Santiago Giménez, die volgens hem niet had mogen tellen. De goal telde echter wel en daardoor staat niet Lazio maar Feyenoord komende donderdag in de achtste finale van de Europa League.

Sarri was desondanks wel lovend over het Nederlandse voetbal en vindt dat hij AZ niet mag onderschatten met Lazio, de huidige nummer drie van Italië. ,,Ze spelen in een competitie van een heel hoog niveau. Zo groot is het verschil met Italië niet. Ik denk dat de Nederlandse competitie gelijkwaardig is. Als je tegen Ajax loot, denk je automatisch dat je een moeilijke tegenstander hebt geloot terwijl dat bij AZ misschien minder is. Maar ze staan in de competitie maar vlak achter Ajax dus we mogen ze zeker niet onderschatten. We zullen op mentaal en technisch vlak op de proef worden gesteld.”

Ciro Immobile

Sarri moet het tegen AZ zonder aanvoerder Ciro Immobile doen. De Italiaanse international heeft vrijdag in het met 1-0 gewonnen competitieduel met koploper Napoli een blessure opgelopen aan zijn rechterdijbeen. Het is nog niet duidelijk hoelang Immobile aan de kant staat. De 33-jarige aanvaller kwam dit seizoen in alle competities tot 27 wedstrijden, waarin hij elf keer scoorde. ,,De zege op Napoli kan een gevaar zijn voor ons. Na de ruime overwinning op AC Milan, presteerden we ook even minder”, zei Sarri, die daarmee doelde op de wedstrijd van eind januari in de Serie A, die Lazio met 4-0 won. ,,Het is vooral een compliment waard dat we geen doelpunt tegen kregen. Verdedigend zag het er goed uit.”

Volledig scherm Ciro Immobile. © AFP

AZ met drie talenten naar Rome

AZ gaat met 21 voetballers naar Rome voor het eerste duel met Lazio in de achtste finales van de Conference League. Trainer Pascal Jansen heeft winteraankoop Sven Mijnans (overgekomen van Sparta) en de talenten Rome-Jayden Owusu-Oduro, Mexx Meerdink en Lewis Schouten voor het eerst opgenomen in zijn selectie voor een Europees duel.

AZ en Lazio treffen elkaar dinsdagavond in het Stadio Olimpico, waar om 18.45 uur wordt afgetrapt. De Alkmaarders, die in de eredivisie op de derde plaats staan, bereikten als groepswinnaar de laatste zestien in de Conference League. Lazio eindigde een niveau hoger in de Europa League als derde in de groep, achter Feyenoord en FC Midtjylland. Alle clubs in deze poule behaalden 8 punten; op basis van het doelsaldo gingen Feyenoord en Midtjylland door in de Europa League.

Volledig scherm AZ hoopt morgen ook te kunnen juichen. © ANP

Jansen heeft slechts vijf verdedigers tot zijn beschikking, omdat onder anderen Bruno Martins Indi, Sam Beukema, Zinho Vanheusden en Maxim Dekker herstellende zijn van blessures. Ook de middenvelders Dani de Wit en Riechedly Bazoer ontbreken. De jonge aanvaller Meerdink, dit seizoen in de UEFA Youth League al zes keer trefzeker, gaat wel mee naar Rome.

Lazio rekende in de tussenronde van de Conference League over twee duels af met de Roemeense club Cluj (1-0). De ploeg van trainer Maurizio Sarri zorgde vrijdag in de Serie A voor een stunt door met 0-1 te winnen bij de ongenaakbare koploper Napoli. AZ-trainer Jansen gaf na deze wedstrijd aan ‘erg blij’ te zijn met deze loting.

De wedstrijd start dinsdag, in plaats van de normale donderdagavond voor de Conference League, omdat Lazio en AS Roma een stadion delen. Door dit besluit speelde AZ afgelopen vrijdag in de eredivisie tegen Vitesse. Deze wedstrijd wonnen de Alkmaarders met 0-1. De return in Alkmaar staat voor volgende week donderdag op het programma.

Programma Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.