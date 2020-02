‘LASK speelt een beetje als het Napoli met Cavani, Hamsik en Lavezzi’

,,Weet je nog in 2014, toen het Ajax van Frank de Boer tegen Red Bull Salzburg lootte?’', zei Pastoor in oktober tegen deze site. ,,In Nederland wist niemand wat van die club. Nou, dat werd een shock van jewelste. Die Oostenrijkers bliezen Ajax van het veld met razendsnel omschakelvoetbal en heel agressieve pressing. LASK Linz kan dat ook, stormen zoals Salzburg deed.”



PSV hield de schade beperkt in eigen huis, toen het 0-0 werd. Op Oostenrijkse bodem kregen de Eindhovenaren stevig klop met liefst 4-1. Dat was voor veel Nederlanders een eerste kennismaking LASK Linz. Inmiddels is die club ook koploper in de competitie met een punt meer dan Red Bull Salzburg. Pastoor (52) - hij trainde in Nederland onder meer Excelsior, NEC en Sparta - staat met Altach op de achtste plek en volgt de strijd in de Oostenrijkse top op de voet. Hij ziet hoe LASK, Salzburg en Wolfsberger AC de opmars van het Oostenrijkse voetbal symboliseren.