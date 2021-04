Kunnen Wijnaldum en co stunten in Madrid?

Samenvatting Bayern mede dankzij duizendste Europese goal ook thuis te sterk voor Lazio

18 maart Bayern München heeft de tweede wedstrijd in de achtste finale van de Champions League tegen Lazio ook gewonnen. Dat deed de formatie van trainer ‘Hansi’ Flick met 2-1. De ontmoeting in de Allianz Arena was niet veel meer dan een formaliteit. In Rome waren de Duitsers eerder al met 4-1 te sterk.