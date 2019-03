Kunnen Juve en Ronaldo forse schade nog repareren tegen Atlético?

Schalke 04 wil alles geven voor kleine kans: ‘Hebben speciale dag nodig’

11 maart Trainer Domenico Tedesco legt zich nog niet neer bij de uitschakeling van zijn Schalke 04 in de Champions League. ,,We hebben een speciale dag nodig”, blikte hij vooruit op het uitduel met het zwaar favoriete Manchester City. ,,Maar die dag willen we ook beleven. We gaan alles geven voor een kleine kans.”