Kuipers en Makkelie fluiten Europa Leaguduels

Makkelie fluit de return in de achtste finales tussen Bayer Leverkusen, de ploeg van de Nederlandse trainer Peter Bosz, en Rangers FC. Leverkusen won in maart, vlak voordat alle voetbalcompetities werden stilgelegd vanwege het coronavirus, in Glasgow het eerste duel met 3-1.



Sevilla en AS Roma speelden nog niet tegen elkaar. De eerste wedstrijd ging in maart niet door omdat het coronavirus toen al in zowel Spanje als Italië om zich heen greep. Sevilla en AS Roma duelleren nu in één wedstrijd om een plek bij de laatste acht. Vanaf de kwartfinales wordt de Europa League in de komende twee weken uitgespeeld in vier Duitse steden.