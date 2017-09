Kompany mist ook duel met Feyenoord

Zidane: Ronaldo staat te popelen om weer te spelen na schorsing

16:22 Na precies een maand maakt Cristiano Ronaldo morgen zijn rentree voor Real Madrid in een officiële wedstrijd. De Portugese aanvaller kreeg op 13 augustus in de eerste wedstrijd tegen FC Barcelona een rode kaart en werd voor vijf wedstrijden in Spanje geschorst. Zonder Ronaldo verspeelde Real in drie competitieduels al vier punten.