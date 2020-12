Koeman niet bang voor confrontatie met PSG: ‘Wij hebben ook geweldige spelers’

,,We wisten dat het een zware loting voor ons zou worden”, zei Koeman na de loting bij Barça TV, waarmee hij ook doelde op het feit dat Barcelona als tweede eindigde in de poule na de 0-3 nederlaag tegen Juventus van afgelopen week. ,,Het is ook een moeilijke loting geworden, maar uiteindelijk zijn de kansen fiftyfifty.”



,,Paris Saint-Germain heeft veel geld uitgegeven om een ​​team te hebben dat vecht voor titels in Frankrijk, maar ook altijd meedoet in de Champions League. Vorig jaar bereikten ze de finale. Het is een team dat er altijd moet staan.”