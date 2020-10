Koeman, Messi en De Jong stuiten op Ronaldo en De Ligt in Champions League

In groep H krijgt Manchester United, de club van middenvelder Donny van de Beek, te maken met Paris Saint-Germain, RB Leipzig en Istanbul Basaksehir.



Real Madrid werd tijdens de loting in Genève in groep B gekoppeld aan Sjachtar Donetsk, Internazionale, met verdediger Stefan de Vrij, en Borussia Mönchengladbach.



De eerste speelronde in de groepsfase van de Champions League wordt op 20 en 21 oktober afgewerkt. De zesde en laatste speelronde vindt op 8 en 9 december plaats.



De UEFA maakt vrijdagavond het officiële speelschema bekend voor de groepsfase van de Champions League. De loting voor de groepsfase van de Europa League is vrijdagmiddag, maar dan op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon.