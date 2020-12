Koeman en De Jong kunnen hun borst met Barça natmaken

Viergever teleurge­steld over zijn seizoen bij PSV: ‘Maar ik sta er altijd voor het team’

9 december Verdediger Nick Viergever sprak daags voor het laatste Europa League-groepsduel van PSV in dit seizoen bij de persconferentie van zijn club. De 31-jarige routinier is teleurgesteld over zijn huidige seizoen en het feit dat hij weinig aan spelen toekomt. Hij gooit zijn kop niet in de wind. Donderdag komt er een nieuwe kans voor hem, thuis tegen Omonia Nicosia.