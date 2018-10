Kluivert scoort en draagt doelpunt op aan Nouri

Crisis blijft duren voor Mourinho en United

23:27 Het is het geplaagde Manchester United niet gelukt in de Champions League afscheid te nemen van de reeks slechte resultaten in de Premier League. De ploeg vocht voor wat het waard was, maar kreeg op Old Trafford geen bal in het doel van tegenstander Valencia. De Spanjaarden scoorden ook niet, waardoor het duel in groep H in 0-0 eindigde.