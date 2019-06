Klopp rekent eindelijk af met finalevloek

In 2013 verloor Klopp met Borussia Dortmund van Bayern München in de eindstrijd van de Champions League. Daarna volgden twee nederlagen in de Duitse bekerfinale: in 2014 tegen Bayern, in 2015 tegen VfL Wolfsburg. In 2016 verloor hij in zijn eerste jaar bij Liverpool de finale van League Cup (van Manchester City) en eindstrijd van de Europa League (van Sevilla). En tot slot van deze negatieve reeks ging hij met Liverpool vorig jaar onderuit in de eindstrijd van de Champions League tegen Real Madrid. Met de blessure van Mo Salah en de blunder van doelman Loris Karius als onvergetelijke momenten.



Klopp werd dankzij de CL-zege met Liverpool de eerste Duitse manager die de prijs met een Engelse club wint. Bij zijn eerste persconferentie in de zomer van 2015 voorspelde hij dat al. ,,Ik geloof dat we in vier jaar een hoofdprijs moeten kunnen winnen. Eigenlijk ben ik daar wel zeker van.” Hij hield woord.



De basisspelers Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk vierden het feest van de 'Reds' in Spanje uitbundig mee. Zij zijn de eerste Nederlanders sinds Arjen Robben met Bayern München in 2013 die mogen pronken met de 'Cup met de Grote Oren'. Het duo meldt zich komende week ongetwijfeld vrolijk in Portugal voor de finaleronde van de Nations League met Oranje. Van Dijk speelde in de defensie van Liverpool een uitstekende wedstrijd. Middenvelder Wijnaldum kon deze keer geen hoofdrol vervullen en werd in de 62ste minuut gewisseld.