Klopp over tactiek Atlético: Weinig sensationeel voetbal

VideoLiverpool-coach Jürgen Klopp had weinig positiefs te melden over Atlético Madrid, de club die zijn ploeg dinsdagavond in de achtste finales van de Champions League op een zeldzame nederlaag (1-0) trakteerde.

Klopp stoorde zich aan de negatieve tactiek van de Spanjaarden die er in eigen stadion niet op uit waren voor een spektakelstuk te zorgen. ,,Ze hebben hun resultaat. Het publiek was hier blijkbaar niet om sensationeel voetbal te zien", klonk het verwijtend.



De Duitse coach had zich geërgerd langs de kant van het veld en werd ook nog met geel beboet wegens protesteren. ,,Je moet als scheidsrechter sterk in je schoenen staan hier. Alleen al in het eerste halfuur zag ik drie van hun spelers naar de grond gaan. Geen idee waarom", mopperde de coach, die zijn ploeg door een vroeg doelpunt van Saúl Ñíguez met 1-0 zag verliezen. De Atlético-fans hadden geen enkele moeite met de speelwijze van hun ploeg, zag ook Klopp. ,,Atlético was alleen bezig met het resultaat. Dat hebben ze en daarom zijn ze blij en wij niet.”

Hij voelde zich genoodzaakt Sadio Mané in de rust met geel op zak te wisselen nadat spelers van de thuisploeg de arbiter belaagden toen de Liverpool-aanvaller een nieuwe overtreding beging. ,,Het was duidelijk hun bedoeling Sadio uit de wedstrijd te krijgen met een tweede kaart. Ik was een beetje bang dat zijn tegenstander al zou gaan liggen als Sadio diep zou inademen”, zei Klopp met een lachje. ,,Hij werd gezocht, dat was duidelijk. Het is dat onderdeel van het spel waar ik een hekel aan heb.”