Klopp legt CL-dreun naast zich neer: ‘Heeft totaal geen impact op ons seizoen’

,,Dit heeft totaal geen impact op ons seizoen”, beweert de Duitse manager. ,,We hebben 2,5 jaar geweldig gepresteerd in de Champions League en daarin het ene na het andere feest gevierd. Vanavond was ook een feestje, het publiek was geweldig, de jongens hebben hard gevochten, we speelden een geweldige wedstrijd en maakten prachtige goals. Maar we verloren, dat is het. Nu hebben we meer tijd om ons voor te bereiden op de wedstrijden in de Premier League. We moeten vanaf nu toekijken bij de Champions League in plaats van dat we daar onderdeel van zijn. Maar iedereen weet dat we terugkomen.”