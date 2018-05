Kiev is klaar voor finale tussen Real Madrid en Liverpool

Foto's Shanice straalt met de Cup

24 mei Met een fraaie hoofdrol voor invalster Shanice van de Sanden heeft Olympique Lyon voor de derde keer op rij de titel in de Champions League veroverd. De Franse club versloeg in de finale in Kiev het Duitse VfL Wolfsburg met 4-1. Alle doelpunten vielen pas in de verlenging. Bekijk hier de mooiste foto's van de voetbalster uit IJsselstein. Klik op een foto om die te vergroten en door de foto's te scrollen.