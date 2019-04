Keown onder de indruk: ‘Frenkie de Jong is Busquets met tempo’

Kranten in EngelandDe Engelse media spreken vol lof over het jonge, atletische Ajax in de aanloop naar Tottenham Hotspur - Ajax.

De focus ligt op Frenkie de Jong. In The Times omschrijft Arie Haan, voormalig middenvelder en ex-international, hem als de nieuwe ‘golden boy’ van het Nederlandse voetbal. Haan noemt hem zelfs ‘de betere versie van Beckenbauer’. ,,Hij kan het weten”, stelt de krant. ,,Haan speelde tegen de Duitser in de WK-finale van ’74.”

Martin Keown, oud Engels international, noemt De Jong in de voorbeschouwing in The Daily Mail een toekomstige superster en ‘de Sergio Busquets met tempo’. Volgens Keown gaat Tottenham het moeilijk krijgen om de dirigent van Ajax af te stoppen.

Volledig scherm Frenkie de Jong. © Getty Images

De Engelse media zijn in de veronderstelling dat het stadion vanavond bomvol scouts zit. ,,De elite van Europa gaat winkelen voor Ajax-sterren”, kopt The Daily Mail. De krant denkt tevens dat Spurs met een schuin oog zullen kijken naar Hakim Ziyech. De 26-jarige Marokkaans international staat volgens het medium nadrukkelijk in de belangstelling van de Londenaren. ,,Spurs hebben de vleugelspeler al achttien maanden op de radar en hebben een staat van dienst in het aantrekken van Ajax-spelers. Er bestaat een sterke relatie tussen beide clubs.” De krant denkt aan een mogelijke zomertransfer van ruim 46 miljoen euro.