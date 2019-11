Kanté inzetbaar bij Chelsea tegen Ajax

Chelsea-coach Frank Lampard kan in het Champions Leagueduel met Ajax weer beschikken over N'Golo Kanté. De Franse middenvelder ontbrak vanwege een blessure nog in het eerste duel tussen beide teams, een kleine twee weken geleden in Amsterdam. Chelsea won toen met 1-0.

,,N’Golo Kanté zit bij de selectie, dus hij is fit”, aldus Lampard. Kanté kwam dit seizoen pas in vier competitieduels in actie. ,,Ik denk dat zijn problemen voorbij zijn.” Dat geldt nog niet voor Antonio Rüdiger, die voor het eerste duel met Ajax nog niet fit genoeg werd bevonden maar ook erna nog ontbrak in de selectie van de Londense club. ,,Hij gaat vandaag naar de specialist”, aldus Lampard.

Chelsea en Ajax hebben beide zes punten na drie duels. De ploeg van Lampard begon met een nederlaag tegen Valencia maar herpakte zich in uitduels tegen tegen Lille (1-2) en Ajax (0-1). Lampard: ,,We hebben ons goed hersteld. Als Chelsea rekenen we erop dat we verder komen, maar we kennen de kwaliteit en het gevaar van Ajax. Het is zo’n technisch elftal.”

Op de traditionele persconferentie nam ook Mason Mount plaats, de middenvelder die in het seizoen 2017-2018 voor Vitesse uitkwam en dit jaar is doorgebroken bij de club die hem destijds verhuurde. “Ik geniet er van, het gaat geweldig. Het is ook posititef dat ik al een paar keer gescoord heb. Ik leer van de trainer de balans te houden tussen verdedigen en aanvallen. Ik zou niemand weten die me daar beter bij kan helpen.”