Juventus mist Mandzukic en opnieuw Chiellini tegen Ajax

Giorgio Chiellini en Mario Mandzukic missen morgenavond het tweede duel van Juventus met Ajax in de kwartfinale van de Champions League. De ervaren verdediger is nog onvoldoende hersteld van een kuitblessure die hij in de aanloop naar het onbesliste duel in Amsterdam (1-1) opliep. Mandzukic is op de training uitgevallen met een knieblessure.

,,Ik kan alleen heel fitte spelers gebruiken “, zei trainer Massimiliano Allegri van de koploper van Italië. ,,Ik heb mijn wissels hard nodig tegen Ajax en moet daar heel zuinig op zijn.” Allegri wil een uitzondering maken voor Douglas Costa. ,,Hij viel vorige week goed in tegen Ajax, maar heeft nog steeds last van een kuitblessure. Ik houd hem bij de groep omdat hij in twintig minuten een duel kan beslissen.”

Daniele Rugani zal Chiellini vervangen, net als vorige week in Amsterdam. Allegri zal Paulo Dybala of Moise Kean als vervanger voor Mandzukic aanwijzen. Emre Can keert na een blessure terug bij Juventus.