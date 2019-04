Juventus-coach Allegri en voorzitter Agnelli vol lof over Ajax

,,Ze hadden een beetje geluk dat ze na de 1-0 van Cristiano Ronaldo snel weer op gelijke hoogte kwamen, maar na rust speelden ze heel goed. Ajax had het middenveld in handen.’'

Ajax domineerde in de tweede helft, maar verzuimde om de ‘Oude Dame’ naar een grote nederlaag te spelen. Alleen aanvoerder Matthijs de Ligt kwam uit een hoekschop tot scoren: 1-2. ,,Als je de Champions League wil winnen, moet je op je top zijn als het erop aankomt’', zei Allegri. ,,Maar de afgelopen weken hebben we de nodige blessures gehad, ook vanavond misten we een paar belangrijke spelers. Dan is het moeilijk om top te zijn.’'

Hoewel het gewenste succes in de Champions League dit seizoen weer uitblijft, gaat Allegri naar eigen zeggen wel door in Turijn. ,,Ik heb al met de voorzitter gesproken. Ik blijf ook volgend seizoen bij Juventus, we zijn nu al plannen aan het maken voor volgend jaar.’'

Ook complimenten van Agnelli

Ook voorzitter Andrea Agnelli was na de uitschakeling van zijn Juventus in de Champions League vol lof over Ajax. ,,We zijn terecht uitgeschakeld door een ploeg die speelt met een mooie filosofie en die zeker kans maakt op de eindzege. Ajax verdient veel respect”, zei hij na de nederlaag van zijn ploeg in Turijn (2-1).

,,Nog niet zo lang geleden was voor ons winst van de Champions League een droom”, zei de preses van de koploper van Italië. ,,Nu is dat een doel en dat zal volgend jaar niet anders zijn. Komend weekeinde kunnen we voor de achtste keer op rij landskampioen worden. Maar we willen meer. We willen Europees succes.”

,,Natuurlijk zijn we teleurgesteld”, vervolgde Agnelli die afgelopen zomer Cristiano Ronaldo naar Turijn haalde om de Champions League te kunnen winnen. ,,Maar we moeten ook zo sportief zijn om Ajax een groot compliment te geven. Edwin van der Sar en Marc Overmars hebben deze ploeg stap voor stap opgebouwd na de verloren finale van de Europa League van twee jaar geleden. Ajax heeft dit jaar Real Madrid, Bayern München en Juventus in ernstige problemen gebracht. En dat met fantastisch voetbal. Zij blazen een prachtig verleden nieuw leven in. Want laten we niet vergeten dat je een mooie traditie eert als je het shirt van Ajax draagt.”