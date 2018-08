Juve-trainer Allegri: 'Ronaldo woedend om mislopen prijs beste speler'

,,Het is normaal dat Ronaldo, na het seizoen dat hij achter de rug heeft, woedend is'', zei Allegri tijdens een persconferentie van de Italiaanse titelverdediger, die Ronaldo deze zomer overnam van Real Madrid. ,,Het is zijn eigen beslissing om niet te gaan en dat moet gerespecteerd worden. Het gaat goed met hem.''



Eerder had UEFA-baas Aleksander Ceferin met enige verbazing gesproken over de afwezigheid van de Portugees. ,,We hebben kort ervoor van Juventus gehoord dat hij niet zou komen. De reden ken ik niet'', zei hij.



Ronaldo's zaakwaarnemer Jorge Mendes had daarvoor al zijn mening gegeven in de Portugese krant Record: ,,Cristiano Ronaldo heeft vijftien doelpunten gemaakt en daarmee Real Madrid opnieuw naar winst van de Champions League geleid. Het is belachelijk.''



Ceferin kon zich niet vinden in de kritiek van Mendes. ,,Tachtig trainers van clubs die deelnamen aan de Champions League en de Europa League alsmede 55 journalisten zijn tot deze keuze gekomen.'' De Sloveen deed niet mee aan speculaties. ,,Misschien was er een andere reden dat hij niet kwam.'' De kandidaten, met naast Ronaldo en Modric ook de Egyptenaar Mohamed Salah, wisten niet wat de uitslag zou zijn. Ronaldo had wel de prijs voor beste aanvaller in ontvangst kunnen nemen.