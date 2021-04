Justin Kluivert over clash tussen ex-clubs: ‘Het had met mij bij Ajax alle kanten op gekund’

Beeren­steyn volgt met Bayern spoor van Martens naar halve finales CL

1 april Aanvalster Lineth Beerensteyn heeft met Bayern München de halve finales bereikt in de Champions League. De Duitse ploeg won in Zweden ook de return tegen FC Rosengard. Het duel in Malmö eindigde in 0-1. Lea Schüller maakte in de 22ste minuut het doelpunt. Beerensteyn speelde de hele wedstrijd. Bayern had het eerste duel met 3-0 gewonnen.