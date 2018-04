Juanfran aan de kant, Costa op de weg terug

Arsenal zonder Elneny tegen Atlético

17:11 Coach Arsène Wenger van Arsenal kan in het komende tweeluik tegen Atlético Madrid in de halve finales van de Europa League niet beschikken over middenvelder Mohamed Elneny. De Egyptische international heeft afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen West Ham United (4-1) een enkelblessure opgelopen. Hij ging per brancard van het veld.