Italiaanse media: ‘Gegarandeerd spektakel tegen de Nederlandse Galácticos’

De Italiaanse media zijn het erover eens: De Oude Dame heeft gunstig geloot met Ajax als tegenstander. Ze spreken lovende woorden uit over de talentenfabriek uit Amsterdam, maar vinden allen dat deze ploeg te kloppen moet zijn door de zwart-witte formatie uit Turijn.



La Gazzetta del Sport komt met een heuse lofzang op de jeugdige talenten in de Amsterdamse selectie. De roze sportkrant bestempelt ze als ‘de Nederlandse Galácticos’. ,,Het Ajax van nu keert terug in Europa om net zo te verbazen als in het verleden. Het elftal van Ten Hag kan niet tippen aan dat van Cruijf, maar de tweestrijd met Juventus levert gegarandeerd een spektakel op.” Tadic wordt gezien als de ‘grote broer’ van de jonge talenten, die met zijn 30 jaar waanzinnig presteert dit seizoen met tot op heden 29 goals en 16 assists in 42 wedstrijden.