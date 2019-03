Inter speelt met De Vrij gelijk bij Frankfurt in achtste finales

Bij Eintracht Frankfurt zaten twee spelers die ook nog hopen op een belletje uit Zeist van Koeman op de bank. Jonathan de Guzman speelde lange tijd erg sterk, maar de geboren Canadees verloor zijn plek aan Sebastian Rode. Hütter, die gisteren in alle hectiek naar de tribune werd gestuurd, gebruikt Jetro Willems bij voorkeur als verdedigende middenvelder. De voormalig Spartaan en PSV’er viel in de tweede helft nog in.



Voorin is Sébastien Haller, voormalig publiekslieveling van FC Utrecht, een vaste waarde. ,,De sfeer was geweldig, ons publiek is uniek’’, zei Haller. ,,Maar winnen van Inter is niet makkelijk. Stefan de Vrij is een uitstekende verdediger. Opgeleid in de eredivisie. In Nederland dachten ze dat er crisis was. Maar er waren altijd prima spelers, alleen maakt dat nog geen goed elftal. Wat Ajax deed in Madrid, dat was wat hoor. Maar ik wist wat Erik ten Hag zou doen als trainer. Nederland mag weer trots zijn. Als ik De Vrij zie en dan in de wetenschap dat Van Dijk en De Ligt in Oranje spelen. De eredivisie is een prima competitie. Toen ik naar de Bundesliga ging waren er misschien ook twijfels. Maar er is veel mogelijk na een paar jaar eredivisie.’’