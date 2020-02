Inter speelt Europa League-duel zonder publiek wegens coronavirus

In Italië zijn al zeven mensen om het leven gekomen door het coronavirus. In de Italiaanse competitie werden afgelopen weekend al een paar wedstrijden afgelast. De regering heeft toestemming gegeven de duels achter gesloten deuren in te halen.



Internazionale verdedigt in het eigen San Siro een voorsprong van 2-0. Afgelopen donderdag kwamen in Bulgarije Christian Eriksen en Romelu Lukaku tot scoren. De inzet van de ontmoeting in de Europa League is een plek in de achtste finales.