Inspiratieloos Real Madrid roemloos onderuit tegen CSKA Moskou

Real Madrid was al zeker van groepswinst en dat vanavond duidelijk te zien. Real Madrid-coach Santiago Solari liet onder meer Modric, Bale en Varane op de bank. Andere jongens zoals Vallejo, Sanchez en Vinicius Junior kregen hun kans.



Na een gezapig begin van de partij stond het na 37 minuten plots 0-1 voor de Russen. Fedor Chalov kreeg de bal aan de rand van de zestien en krulde de bal mooi voorbij Thibaut Courtois: 0-1. Nog voor rust verdubbelde Georgi Shchennikov de voorsprong na een vlijmscherpe counter: 0-2. De Russen werden uitzinnig, de fans in Estadio Santiago Bernabéu geloofden hun ogen niet.



Solari liet onder meer Toni Kroos en Gareth Bale nog opdraven, maar het ging van kwaad naar erger. In plaats van 1-2 werd het 0-3 na een doelpunt van de IJslander Arnór Sigurdsson.



CSKA Moskou is zo het eerste team dat Real twee keer verslaat in de Champions League sinds Liverpool in 2009. Eerder dit seizoen werd het namelijk al 1-0 in Moskou. De laatste keer dat een team zes punten pakte tegen Real Madrid in de groepsfase van de Champions League dateert alweer van 2008, toen Juventus daar in slaagde.