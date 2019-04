In het hart en hoofd van zijn spelers

Spurs tegen Ajax is een garantie op doelpunten

15:32 Voor de tweede keer in de geschiedenis staan Ajax en Tottenham Hotspur tegenover elkaar in een Europees bekertoernooi. Aan de hand van de leukste en opvallendste feitjes van statistiekenbureau Gracenote blikken we vooruit op het eerste duel in de halve finale van de Champions League.