'Ik ben geen Messi en geen Maradona; ik ben gewoon Dries'

De huidige ster van de club is ook klein van stuk en betovert het publiek eveneens met prachtige doelpunten. Dries Mertens, die doorbrak bij AGOVV in Apeldoorn en vervolgens via FC Utrecht en PSV bij Napoli belandde, is de grote man in het elftal van Sarri.



Vorig seizoen maakte de Belgische aanvaller 28 doelpunten in de Serie A, dit seizoen staat de teller na zes duels al weer op zes. Een jaar geleden was Mertens niet eens een vaste basiskracht. Hij greep als spits zijn kans nadat Arek Milik een zware knieblessure had opgelopen. Italiaanse media vergelijken hem nu zelfs met Maradona.



,,Maar ik ben geen Lionel Messi, ik ben ook geen Maradona, ik ben gewoon Dries'', zegt de smaakmaker van Napoli. Mertens verbaast ook zijn eigen trainer. ,,Om eerlijk te zijn, was het een gelukje dat ik hem heb ontdekt als spits'', zei Sarri. ,,We hadden niet verwacht dat Dries het zó goed zou doen. Maar laten we hem niet vergelijken met Maradona. Dan praten we over een icoon, iemand die hier historie heeft geschreven.''