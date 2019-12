Ihattaren passeert Ronaldo als jongste doelpuntenmaker in Europa namens PSV

Ihattaren is nu 17 jaar en 303 dagen oud. De linkspoot uit Utrecht scoorde afgelopen zomer ook al twee keer in de voorronde van de Europa League, zowel in de thuis- als uitwedstrijd tegen het Cypriotische Apollon Limassol. Ihattaren was in de eerste vijf pouleduels in de Europa League al goed voor drie assists, maar heeft nu ook zijn eerste doelpunt in het hoofdtoernooi te pakken.