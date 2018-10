Icardi kijkt uit naar duels met Barça, de club die hij op zijn zeventiende verliet

Sampdoria, in 1992 nog de tegenstander van FC Barcelona in de Europa Cup I-finale op Wembley, had genoeg gezien en nam Icardi voor 400.000 euro over. Dat bleek een uitstekende aankoop, want twee jaar later (na tien goals in 31 duels in zijn eerste seizoen in de Serie A) werd Icardi al voor 6 miljoen euro verkocht aan Internazionale. Daar scoorde Icardi inmiddels al 113 keer in 191 wedstrijden. Hij is de grote aanvoerder en sterspeler van de Nerazurri. Hij werd al twee keer topscorer van de Serie A. Afgelopen zondag schreef Icardi weer een nieuw hoofdstuk in zijn succesvolle clubcarrière, toen hij in blessuretijd opnieuw de winnende maakte in de derby tegen AC Milan.



Vanavond wacht voor Icardi dus zijn eerste wedstrijd in Camp Nou. ,,Het is bijzonder om hier terug te, omdat het hier voor mij allemaal is begonnen, Ik ben de club FC Barcelona enorm dankbaar voor alles wat ik hier heb geleerd. Het waren drie belangrijke jaren in mijn ontwikkeling als mens en als voetballer.”