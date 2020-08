Ian Maatsen in Chelsea-selectie voor duel met Bayern

Europa League Bosz gaat niemand sparen tegen Rangers: ‘We zijn er nog niet’

5 augustus Peter Bosz is niet van plan donderdag spelers te sparen in de wedstrijd tegen Rangers FC in de achtste finales van de Europa League. Bayer Leverkusen won het eerste duel in Schotland met 3-1 en heeft de kwartfinales dus in zicht. ,,Onze focus ligt volledig op deze wedstrijd", zei Bosz. ,,We hebben een goede uitgangspositie maar we zijn er nog niet."