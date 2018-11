Hoofdrol Kluivert bij winst AS Roma in Moskou

Tot een goal kwam het dit keer niet, maar Kluivert zorgde er met zijn snelheid wel voor dat Hördur Björgvin Magnússon bij een 1-1 stand (Konstantinos Manolas en Arnór Sigurdsson scoorden) aan de noodrem moest trekken. De IJslandse verdediger van CSKA Moskou kreeg daarvoor zijn tweede gele, en dus rode, kaart. Een belangrijk moment in de wedstrijd, omdat Lorenzo Pellegrini kort daarna in buitenspelpositie de 1-2 binnen werkte.



Kluivert werd na zeventig minuten vervangen door Cengiz Ünder, maar zonder de Nederlander trokken de Romeinen wel de drie punten over de streep. AS Roma staat door de winst bovenaan groep G van de Champions League met negen punten. Real Madrid volgt met zes punten, maar speelt vanavond nog op bezoek bij Viktoria Plzen. CSKA Moskou blijft steken op vier punten, Viktoria Plzen is hekkensluiter met één puntje.