Hoe Real Madrid zich herstelde na een woede-uitbarsting van Zidane

Door Edwin Winkels



Het staat in de annalen van de Spaanse sportkranten als de dag dat Zinedine Zidane explodeerde. Dat de Fransman, altijd de rust zelve, tijdens een persconferentie in woede ontstak tegen een radioverslaggever, na wéér een vraag over zijn nakende einde als coach bij Real Madrid, enkele dagen na de thuisnederlaag tegen Levante (1-2) op 30 januari, die Zidane vanuit huis, met een coronabesmetting en lichte koorts, had moeten aanschouwen. Vanaf die dag heeft zijn ploeg niet meer verloren.



,,Elke dag hoor ik dat ik eruit lig, jij zegt het, de anderen’’, brieste Zidane. ,,Jullie zeggen veel dingen, en daar kan ik niets tegen doen. Maar zeg het in mijn gezicht: ‘We willen een ander op jouw plek'. En niet achter mijn rug. Laat me niet lachen. Een beetje respect alsjeblieft. Vorig jaar nog hebben we de titel gewonnen, hè, niet tien jaar geleden. Dus hebben we er recht op er ook dit jaar voor te gaan. Als er volgend seizoen veranderingen moeten komen, dat zien we dan wel weer.”