Hoe overleven Nederlandse clubs de zomer in Europa?

VoorrondeOm ook maar te denken aan overwinteren in Europa, moeten de Nederlandse clubs eerst maar eens zien te 'overzomeren'. Morgen begint Ajax als eerste, later deze week moeten AZ en Vitesse al aan de bak. Landskampioen PSV en bekerwinnaar Feyenoord komen volgende maand pas in actie.

Volledig scherm Duel tussen Neil Lennon (l) van Celtic en Zlatan Ibrahimovic in 2001. Ajax kon in Glasgow de eerdere 1-3 nederlaag niet wegpoetsen. © ANP Mocht Ajax de afgelopen drie seizoenen steeds beginnen in de derde voorronde van de Champions League, deze zomer start de kwalificatiereeks van de Amsterdammers nog een stadium eerder. Morgenavond is Sturm Graz in Amsterdam de eerste tegenstander. In de derde ronde wacht Standard Luik, maar zover is het nog lang niet. Laat staan de play-offs, die daarna volgen.



Ajax en voorrondes voor de Champions League, het is vaak geen gelukkige combinatie. Liefst negen keer deed de Nederlandse recordkampioen al mee, zes keer ging het mis. In 2001 voor het eerst. Een een 1-3 nederlaag tegen Celtic kwam het elftal van trainer Co Adriaanse in Schotland niet meer te boven. Alleen in 2004, 2006 en 2011 werd het hoofdtoernooi via het voorportaal bereikt.

Lees ook PREMIUM Tadic: Kippenvel om voor Ajax te mogen spelen Lees meer

De laatste drie pogingen ging het steeds mis voor Ajax. Afgelopen seizoen was Nice te machtig, evenals Rosenborg later voor een plek in de Europa League. Een jaar eerder werd PAOK in de derde voorronde van de Champions League verslagen, in de play-offs was Rostov te sterk. In 2015 dwarsboomde een Oostenrijkse club Ajax al eens. Rapid Wien was over twee duels sterker.

De weg naar het kampioenenbal is lang. Het eerste duel in de derde voorronde is 7 of 8 augustus, de terugwedstrijd volgt een week later. De play-offs zijn 21 en 22 augustus. Sneuvelt Ajax al tegen Sturm Graz, volgt de voorronde voor de Europa League met Dundalk en AEK Larnaca als mogelijke opponenten.



Ajax - Sturm Graz is morgen te volgen in een liveblog. De Ziggo-samenvatting volgt ongeveer een uur na de wedstrijd.

Vitesse

Vitesse mocht als bekerwinnaar vorig jaar direct meedoen aan het hoofdtoernooi van de Europa League. Nu moet er nog heel wat water door de Rijn stromen als de Arnhemmers dat willen halen. Na de dubbele ontmoeting met Viitorul wacht immers nog de derde voorronde tegen PAOK of FC Basel voordat de play-offs beginnen.

Het duel van Vitesse in Roemenië is donderdagmiddag te volgen in een liveblog op AD.nl.

Volledig scherm Vitesse-spits Tim Matavz kwam afgelopen seizoen in de Europa League Stefan de Vrij van Lazio tegen. © ANP Pro Shots

AZ

Waar de Gelderlanders donderdag in Roemenië beginnen, heeft AZ ook weer een flinke Europese reis. De Alkmaarders nemen het overmorgen om 17.00 uur in Kazachstan op tegen Kairat Almaty. Bij winst over twee duels, treft de ploeg van John van den Brom Olomouc uit Tsjechië.

Het duel van AZ in Kazachstan is donderdagmiddag te volgen in een liveblog op AD.nl.

Feyenoord

In tegenstelling tot Vitesse afgelopen seizoen, moet Feyenoord nog vier wedstrijden spelen om de poulefase van Europa’s tweede clubtoernooi te bereiken. 9 augustus begint de bekerwinnaar met een uitwedstrijd tegen Gornik of Trencin. Na de return in de Kuip is duidelijk of de naam van Feyenoord in de koker gaat voor de loting van de play-offs, die op 23 en 30 augustus zijn.

PSV

Als enige Nederlandse club is PSV al zeker van Europees voetbal tot de winterstop. De Eindhovenaren stromen eind augustus in als de play-offs voor de Champions League beginnen. De verliezers van die ronde lopen deelname aan het lucratieve toernooi mis, maar mogen wel meedoen aan de groepsfase van de Europa League. PSV weet op 6 augustus wie het treft, dan is de loting.