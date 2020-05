Hoe ging het verder na 24 mei 1995? De glorieuze Ajax-generatie van toen tot nu

Edwin van der Sar, 29 oktober 1970

11 duels, 990 minuten, 0 goals



Speelde net als Michael Reiziger alle minuten in deze campagne. Internationale topkeeper die na Ajax uitkwam voor Juventus en Fulham. Werd in zijn periode daarna bij Manchester United een bekendheid in heel de wereld. Van der Sar is nu algemeen directeur bij Ajax.

Volledig scherm Edwin van der Sar © ANP

Michael Reiziger, 3 mei 1973

11 duels, 990 minuten, 0 goals

Het verhaal is wel bekend: Reiziger begon zijn loopbaan als aanvaller, maar als rechtsback haalde hij uiteindelijk de wereldtop. Net als Van der Sar dus alle minuten op het veld in het Champions Leagueseizoen 1994/1995. Speelde na Ajax voor AC Milan, Barcelona, Middlesbrough en PSV. Is nu assistent van Ajax-trainer Erik ten Hag.

Volledig scherm Michael Reiziger © ANP

Danny Blind, 1 augustus 1961

10 duels, 900 minuten, 0 goals

De aanvoerder die zijn loopbaan bekroonde met het winnen van de Champions League. Kwam over van Sparta en bleef Ajax trouw tot het einde van zijn carrière. Bekleedde daarna tal van functies bij de Amsterdamse club, waaronder hoofdtrainer en technisch directeur. Werd als bondscoach van Oranje ontslagen. Blind is nu commissaris bij Ajax.

Volledig scherm Danny Blind © ANP

Frank Rijkaard, 30 september 1962

10 duels, 900 minuten, 0 goals

Hoe kun je een loopbaan beter afsluiten dan met een hoofdprijs? Rijkaard maakte daarvoor deel uit van het gouden Nederlandse trio bij AC Milan, met Marco van Basten en Ruud Gullit. Europees kampioen in 1988. Was bondscoach van Oranje op het EK van 2000 en won als trainer van Barcelona in 2006 de CL.

Volledig scherm Frank Rijkaard © ANP

Frank de Boer, 15 mei 1970

10 duels, 900 minuten, 2 goals

Opgeleid door Ajax, samen met broer Ronald. Speelde ook voor Barcelona, Galatasaray, Glasgow Rangers en in Qatar. Werd als trainer van Ajax vier keer kampioen van Nederland. Buitenlandse avonturen bij Inter en Crystal Palace waren kortstondig. Traint nu Atlanta United in de VS.

Volledig scherm Frank de Boer © ANP

Clarence Seedorf, 1 april 1976

11 duels, 853 minuten, 0 goals

Debuteerde als 16-jarige in het eerste elftal van Ajax. Maakte al snel de overstap naar het buitenland. Speelde bij Sampdoria, Real Madrid, Inter, AC Milan en Botafogo. Won vier keer de CL met drie verschillende clubs. Kwam als trainer van onder meer AC Milan en het nationale team van Kameroen niet uit de verf.

Volledig scherm Clarence Seedorf © ANP

Jari Litmanen, 20 februari 1971

11 duels, 957 minuten, 6 goals

Dé man in seizoen 1994/1995. Werd aanvankelijk afgetest door Ajax, maar mocht toch blijven en groeide uit tot een publiekslieveling. Honderden kinderen dragen nu de voornaam van de Fin. Speelde ook voor onder meer Barcelona en Liverpool. Werkt nu voor de Finse voetbalbond.

Volledig scherm Jari Litmanen © ANP

Ronald de Boer, 15 mei 1970

10 duels, 871 minuten, 1 goal

Was dit memorabele seizoen niet alleen middenvelder, maar ook spits. Kwam anderhalf jaar uit voor FC Twente voordat hij echt doorbrak bij Ajax. Daarna volgden Barcelona, Glasgow Rangers en Qatar. Is nu analyticus bij FOX Sports en traint ook de jeugd van Ajax.

Volledig scherm Ronald de Boer © ANP

Edgar Davids, 13 maart 1973

7 duels, 531 minuten, 0 goals

Ook een product uit de geprezen Ajax-opleiding. Kampte dit seizoen met blessures. Zijn oogproblemen begonnen in deze periode. Davids speelde ook voor topclubs als Juventus en Spurs. Daarna kortstondig commissaris bij Ajax en speler/manager van het Engelse Barnet FC.

Volledig scherm Edgar Davids © ANP

Finidi George, 15 april 1971

10 duels, 885 minuten, 1 goal

Legendarisch werd zijn doelpunt in de halve finale tegen Bayern: een pegel van afstand in de kruising, na een overstapje van Litmanen. De rechtsbuiten werd gescout in zijn geboorteland Nigeria. Na Ajax speelde hij nog voor Real Betis, Real Mallorca en Ipswich Town.

Volledig scherm Finidi George © ANP

Marc Overmars, 29 maart 1973

11 duels, 762 minuten, 1 goal

Deze snelle linksbuiten werd door Ajax weggeplukt bij Willem II. Ook een aankoop waar ze in Amsterdam geen spijt van kregen. Was ooit de duurste Nederlandse speler toen Barcelona hem voor 40 miljoen euro overnam van Arsenal. Is nu al jarenlang directeur voetbalzaken van Ajax.

Volledig scherm Marc Overmars © ANP

Patrick Kluivert, 1 jui 1976

10 duels, 481 minuten, 3 goals

Dé man van de finale natuurlijk met zijn winnende puntertje. Werd als 18-jarige in één klap wereldberoemd. Was betrokken bij verschillende schandalen, maar leverde op het veld vooral bij Oranje en Barcelona altijd. Kluivert speelde ook voor AC Milan, Newcastle, Valencia, PSV en Lille. Is nu hoofd opleiding bij Barcelona.

Volledig scherm Patrick Kluivert © ANP

Nwankwo Kanu, 1 augustus 1976

7 duels, 257 minuten, 1 goal

Werd ‘het slangenmens’ genoemd. Fungeerde in deze selectie als een van de drie spitsen, net als Kluivert en Ronald de Boer. Maakte zijn grote belofte door hartproblemen nooit helemaal waar, maar had uiteindelijk in Engeland een fraaie loopbaan bij Arsenal, West Bromwich Albion en Portsmouth.

Volledig scherm Nwanko Kanu © ANP

Tarik Oulida, 19 januari 1974

1 duel, 90 minuten, 2 goals

Speelde maar één wedstrijd in deze campagne, maar scoorde tegen AEK Athene wel twee keer. Brak nooit door bij Ajax en vertrok naar Sevilla. Ook dat werd geen groot succes, waarna Oulida jarenlang in Japan speelde en zijn loopbaan afsloot bij ADO Den Haag.

Volledig scherm Tarik Oulida © ANP

Peter van Vossen, 21 april 1968

7 duels, 265 minuten, 0 goals

De Zeeuw behoorde tot de vaste wissels van Van Gaal. Kwam toch nog in zeven duels in actie. Eén keer had hij een basisplaats, tegen Salzburg. Van Vossen speelde onder meer voor Anderlecht, Glasgow Rangers en Feyenoord. Was nadien nog trainer van Fortuna Sittard.

Volledig scherm Peter van Vossen © Soenar Chamid

Winston Bogarde, 22 oktober 1970

4 duels, 129 minuten, 0 goals

Gold als eerste stand-in als er een verdediger geblesseerd of geschorst was. Zo verving hij de geschorste Frank de Boer in de halve finale tegen Bayern. Een jaar later werd hij basisspeler. Speelde daarna voor AC Milan, Barcelona en Chelsea. Nu assistent-trainer bij Jong Ajax.

Volledig scherm Winston Bogarde © ANP

Michel Kreek, 16 januari 1971

2 duels, 59 minuten, 0 goals

Ook hij kwam in actie in dit CL-seizoen. Maar de middenvelder vertrok in november 1994 naar het Italiaanse Padova en maakte de zegetocht door Europa dus niet mee. Kreek speelde ook nog bij Perugia, Vitesse, AEK Athene en Willem II. Werkt nu in de jeugdopleiding van Ajax.