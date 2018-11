Higler fluit in Europa League bij Leverkusen

Dj Daley draait een swingend en druk seizoen

7:45 Als Ajax de uitwedstrijd tegen AEK Athene tot een goede einde brengt en mag overwinteren in de Champions League, dan speelt de telefoon van Daley Blind een belangrijk rol op de afterparty. Want daarop staat muziek waarop alle spelers in de kleedkamer lekker los kunnen gaan.