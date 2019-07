‘Het zal fiftyfifty zijn tegen PSV’

Door Freek Jansen



Het was een heftige storm. Een maand geleden in de bestuurskamer van FC Basel. De spelers van de Zwitserse club lazen in de media dat hun trainer Marcel Koller zou gaan sneuvelen en er werd al openlijk gespeculeerd over een opvolger. Maar half juni ruimde niet Koller, maar technisch directeur Marco Streller het veld. ,,Op die momenten is het niet nadelig om een buitenlandse speler te zijn’’, zegt Ricky van Wolfswinkel. ,,Je krijgt dan lang niet alle details mee, maar dat er een machtsstrijd op de achtergrond gaande was wel. Inmiddels merk je er bij ons in de spelersgroep niets meer van. We zijn vooral blij dat de trainer er nog altijd is.’’