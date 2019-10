Het laatste is nog niet gezegd over de afgekeurde goal van Promes

In de 35ste minuut van het Champions League-duel Ajax-Chelsea rende Quincy Promes gisteravond juichend langs de tribunes. De aanvaller had zojuist een geschampte voorzet van Hakim Ziyech binnengetikt en zijn ploeg daarmee op een belangrijke 1-0 voorsprong gezet. De Arena kolkte van blijdschap.

Enkele minuten later stond het echter weer 0-0. Op aanraden van de VAR had de Roemeense arbiter Ovidiu Hategan de goal van Promes afgekeurd. Buitenspel. Weg feest. Bitter natuurlijk, maar het is een gang van zaken waaraan we sinds de introductie van de VAR gewend zijn geraakt. Het juichen blijkt soms voor niets te zijn geweest.

Bekijk hieronder de afgekeurde goal van Promes:

Om de beslissing kracht bij te zetten, toonde de UEFA een stilgezet beeld waarop te zien was dat Promes inderdaad een voetje en schouder voor de laatste verdediger stond. Centimeterwerk, maar ook dat zijn we de laatste tijd wel gewend in het voetbal.

Al gauw nam op sociale media en in voetbalstudio's echter de onrust toe. Wat bleek, het beeld dat de UEFA had gebruikt om het buitenspel van Promes aan te tonen was niet het juiste beeld. Althans, op dat betreffende screenshot had de bal al lang en breed de voet van Ziyech verlaten. De UEFA zoomde zo in op Promes dat passgever Ziyech (en dus ook de bal) niet te zien was. Als het beeld iets werd teruggespoeld naar het - op het oog - exacte moment van passen, bleek het geen uitgemaakte zaak te zijn dat Promes buitenspel stond.

Desailly kaart moment aan bij FIFA

Nou gaat de discussie uiteraard niet over de al dan niet juiste beslissing van gisteravond. Veel crucialer is de vraag waarom de UEFA bij dergelijke momenten niet het juiste fragment gebruikt. Beter gezegd; waarom wordt tot op de millimeter nauwkeurig gemeten of iemand buitenspel loopt, als tegelijkertijd met een beetje nattevingerwerk wordt bepaald op welk moment de bal de voet verlaat?

Het laatste hierover is dan ook nog niet gezegd. Toen in de studio van beIN Sports werd aangetoond dat de UEFA op het verkeerde moment het beeld had stilgezet, reageerde Marcel Desailly zeer verbaasd. De oud-speler van onder meer Chelsea, AC Milan en het Frans elftal is tegenwoordig FIFA-ambassadeur en kondigde aan deze gang van zaken bij de wereldvoetbalbond aan te kaarten. Wordt dus vervolgd.